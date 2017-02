Causic: "La situación no es la ideal, pero no vamos a bajar los brazos"

El jugador del CA Osasuna Goran Causic ha dicho este miércoles que "la situación" del club navarro, que es penúltimo en LaLiga y a ocho puntos de la salvación, "no es la ideal", pero ha apuntado que no van a "bajar los brazos" y van a intentar luchar por la permanencia "hasta el final".

"Vamos a ir partido a partido. La situación no es la ideal, pero no vamos a bajar los brazos. Hay que ser optimistas. Además, siempre es bueno el apoyo de la afición. No hemos podido brindarles muchas victorias, pero lo vamos a intentar hasta el final", dijo el jugador serbio en la sala de prensa de Tajona.

Este domingo el equipo 'rojillo' se mide a la Real Sociedad en Anoeta (18.30 horas) en un partido al que los de Eusebio Sacristán llegan tras haber sido goleados por el Real Madrid y el Barça en sus dos últimos partidos, de Liga y Copa respectivamente. Osasuna, por su parte, aún no ha ganado ningún partido en lo que va de 2017.

"Estamos bien, pero nos están penalizando detalles. Tenemos que estar concentrados. Estoy muy feliz por el gol que marqué el otro día, pero hubiese estado más feliz si hubiésemos ganado. El domingo tenemos un partido complicado. La Real Sociedad está jugando muy bien, pero vamos a competir contra el que venga. Se verá un gran partido", dijo.

Respecto a su situación personal dentro de la plantilla, el centrocampista afirmó que se encuentra "bien" gracias a la "confianza del míster" que se ha ganado, dice, a base de trabajo. "Me siento mejor, partido a partido. Ahora, con la confianza del míster, me encuentro bien. Cada entrenador es diferente, cada uno tiene su filosofía de juego. Yo al principio no entraba en los planes, pero he seguido trabajando y he conseguido jugar", apuntó.

Finalmente, el jugador ha valorado de forma positiva los fichajes que ha realizado el club pamplonés en este mercado de invierno. "Es bueno que venga un viejo conocido como Vujadinovic, es bueno para mí porque es otro serbio y es bueno para la gente que le conoce de aquí. Nos vendrá bien. Los jugadores que han venido nos aportarán un plus", concluyó.