El centrocampista Dani Ceballos reconoció este miércoles que vio "peligrar" su presencia en el Eurocopa con la selección española Sub-21 por su poca participación en el Betis bajo la dirección de Gustavo Poyet, pero finalmente estará en un torneo donde ve "fundamental empezar ganando" a Macedonia porque apenas hay "margen de error".

"Creo que fueron meses bastante duros porque no entraban en las convocatorias ni jugaba. Me quedé fuera en la lista para el 'play-off' ante Austria y vi peligrar por momentos este Europeo, pero la situación cambió y las cosas salieron bien porque día a día trabajaba en doble sesión para aprovechar el momento. He hecho un final de temporada bueno y fundamental para que Albert (Celades, seleccionador) me llevara", señaló Ceballos en rueda de prensa.