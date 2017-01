Cerezo: "Hemos tenido una gran suerte de encontrar un sponsor como 'Wanda'"

El presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo cree que han tenido una "gran suerte" de encontrar un sponsor como 'Wanda', que "paga el dinero que paga" y además es "socio y accionista" del club rojiblanco, y dejó claro que el que la compañía china haya dado el nombre al nuevo estadio les permitirá "continuar en la línea ascendente de los últimos años".

"Hemos tenido una gran suerte de encontrar un sponsor como Wanda, que paga el dinero que paga y encima es socio y accionista del Atlético de Madrid", indicó en una entrevista en el programa de 'Un Café con Susanna' de Antena3.

La empresa multinacional china paga 10 millones de euros por año al club y 50 millones por cinco años, con derecho a una prórroga de cinco años más en estos "nuevos tiempos" que vive el club del Manzanares que requieren "nuevas facilidades".

"El Atlético tiene grandes jugadores y grandes entrenadores y los tendrá en un futuro, pero para eso hace falta ingresos y nosotros tenemos una ingresos que tenemos que apurar al máximo. Que se llame Wanda el nuevo estadio es una gran ventaja porque significa que vamos a tener más ingresos, mejores jugadores, mejores técnicos y podremos continuar en la línea ascendente que tiene el Atlético de Madrid en los últimos años", apuntó Cerezo.

Además, lamentó los problemas que ha tenido Wanda con el Edificio España porque "hubiese sido un gran inversor". "Tenía la ilusión de invertir en España y al final lo que no va hacer aquí lo va hacer en París. Las circunstancias no le han dejado y probablemente influya en que muchos otros inversores chinos se vayan a otros sitios", advirtió.

Para el presidente colchonero el cambio de estadio ha sido "muy bien acogido". "Prácticamente hay un porcentaje altísimo, digo casi al 100%, que están convencidos de que es un cambio a mejor para el Atlético", indicó.

"Es moderno, con las últimas tecnologías, con una capacidad ya de 75.000 ó 72.000 espectadores, con un parking genial y fantástico para que todos podamos aparcar al lado del estadio y con una estación de metro, de las más grandes que hay en Madrid, a los pies del estadio. Son una serie de ventajas y comodidades que nadie puede decir que no", añadió.

El acceso para el Wanda Metropolitano requiere de varios obras que deberían iniciarse a finales de enero o principios de febrero. "Cuando se inaugura un estadio lo más importante es que la accesibilidad sea buena. Nosotros hemos tenido durante 50 años un estadio fantástico, pero realmente no estaba bien ubicado. No porque nosotros no quisiéramos ni porque Madrid lo quisiera, si no porque en unas circunstancias se puso ahí, Madrid creció sobre todo por esa parte y al final es un estadio un poco incómodo para llegar y para salir", admitió.

El empresario cree que el nuevo recinto tiene la "gran" ventaja de ser "muy cómodo" tanto para entrar como para salir y sobre los accesos, el principal quebradero de cabeza, recordó que siempre "hay dificultades" para entrar y salir de un estadio "en cualquier parte de Europa y de Estados Unidos porque es grande la frecuencia de gente que va".

Respecto a un posible nuevo himno por el cambio de estadio, Cerezo señaló que "todo llegará". "De todas maneras pienso que el sentimiento del himno seguirá siendo el mismo estés en el Calderón o estés en el estadio Wanda Metropolitano", detalló. En este sentido, elogió el del Centenario, obra de Joaquín Sabina, "un poeta", y que "es una de las cosas más bonitas que se han podido hacer en música".

Además, sobre el cambio en el escudo, aclaró que sólo es una "pequeñísima evolución" y que es "básicamente lo mismo". "El escudo desde los últimos 40 años, sin que nadie se diese cuenta, ni nosotros mismos, se ha ido cambiando porque se cambiaba o se modificaba desde las rayas pequeñas a las rayas grandes", advirtió, remarcando que lo que "sí s un cambio" es lo que ha hecho la Juventus.

Finalmente, puntualizó que al club, "deportivamente", le ha ido "muy bien en los últimos 10 años". "Hemos conseguido logros deportivos, aumentar el número de socios llegando prácticamente a los 100.000, y hemos conseguido una inversión internacional muy buena. Además estamos intentando cerrar un acuerdo en México con el San Luis de Potosí, un equipo importante en México", sentenció.