El City brilla ante el Stoke y el Chelsea jugará el 'replay' ante el Norwich en la tercera ronda de la FA Cup

El Manchester City no falló en su cita con la tercera ronda de la FA Cup y remontó al Burnley en el único duelo del día entre equipos de Premier, mientras que el Chelsea no pudo pasar del empate sin goles en Carrow Road y tendrá que jugarse su pase a la siguiente ronda en el 'replay' ante el Norwich en Stamford Bridge.

No corrió la misma suerte el Chelsea en el este de Inglaterra. Antonio Conte apostó por un once lleno de suplentes para medirse al Norwich, 13º clasificado en la segunda división inglesa y los suyos no pudieron pasar del empate. Los 'blues' se estrellaron una y otra vez con el muro de los 'canaries', y ni la entrada de Morata en la segunda mitad fue suficiente para encontrar el gol. Los londinenses tendrán que recurrir al 'replay' para avanzar a la cuarta ronda de la competición, pero esta vez el encuentro se disputará en Stamford Bridge.