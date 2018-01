Coke: "El Levante cumple mis expectativas y es un buen lugar para crecer"

El nuevo jugador del Levante UD, Jorge Andújar 'Coke', ha resaltado que el club granota cumple con sus "expectactivas" y es "un buen lugar para crecer" aunque reconoce que no está consiguiendo "los resultados esperados", a la vez que avisó que van a buscar victorias "donde sea" de cara al duelo ante el FC Barcelona (este domingo, 16:15 horas).

"El Levante cumple mis expectativas. Es un buen lugar para crecer. Tengo ganas, experiencia y ganas de aportar mucho al equipo. Con trabajo y pisando el acelerador fuerte voy a tener oportunidades para ayudar al equipo. El Levante me transmite confianza y seguridad y ahora me tengo que ganar continuidad con trabajo", comentó el nuevo jugador granota en su presentación.

Coke analizó la situación que vive el equipo, decimosexto, tres puntos por encima del descenso en el año de su vuelta a Primera División. "Lo que yo me he encontrado es un equipo con gente comprometida. Otra cosa es que no se estén dando los resultados esperados, sobre todo en casa, pero vamos a empezar desde ya a buscar victorias. Donde sea", avisó de cara al duelo ante el FC Barcelona en el Camp Nou.