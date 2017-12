Competición desestima el recurso de Osasuna y confirma que deberá jugar ante el Nàstic el partido suspendido

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado este miércoles el recurso presentado por el Club Atlético Osasuna en relación al partido aplazado por la nieve ante el Nàstic de Tarragona, perteneciente a la jornada 17 de la Liga 123, por lo que deberá jugar el partido.

Uno de los principales argumentos que expone el Comité de Competición en su resolución es que al no existir un nuevo señalamiento para el partido, no puede existir la incomparecencia. Aunque respeta la decisión, Osasuna no la comparte y por eso decidirá recurrirla.