Comunidad aprobará el Plan de la Peineta cuando el Ayuntamiento "haga bien los deberes"

El consejero de Medio Ambiente, Administraciones Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha afirmado este jueves que sus técnicos darán el visto bueno al Plan de cesión de la Peineta al Atlético de Madrid cuando el Ayuntamiento "haga bien los deberes y envíe de manera correcta el expediente".

"Se lo hemos tenido que devolver porque tocaba aspectos importantes como el ámbito, las redes generales, locales o el aprovechamiento del ámbito. Entiendo que el Ayuntamiento se dará la máxima celeridad posible para poder solucionarlos y enviarnos el expediente en la máxima celeridad posible", ha dicho Taboada este mediodía en los pasillos de la Asamblea.

El consejero ha explicado que el expediente enviado a la Comunidad el 2 de diciembre partía de un error en los metros cuadrados del ámbito del desarrollo urbanístico de la Peineta y que, por tanto, a partir de ahí todos los datos cambiaban.

"Es verdad que el Ayuntamiento se dio cuenta y me imaginó que lo estará subsanado. Es obligatorio que el nuevo expediente pase por el Pleno y lo único que hemos podido salvar, que no es poco, es la exposición pública. Una vez que la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento y el Pleno lo ratifique y nos envíe el nuevo expediente no habrá que hacer la exposición pública y lo aprobaremos si viene correcto", ha prometido.

González Taboada ha recordado que se comprometieron con el Consistorio, pero "sobre todo con el club" a aprobar el expediente lo antes posible. De hecho, ha revelado que tenían preparado realizar un Consejo de Gobierno extraordinario a finales de diciembre para dar salida al Plan, pero no esperaban que el Ayuntamiento, "después de dos años de trabajo, mandaran mal los datos".

"Ante eso no podemos hacer nada. Estaríamos ante un tema de inseguridad jurídica. Si lo aprobamos como nos lo ha mandado el Ayuntamiento estaríamos prevaricando y eso es lo último que voy a hacer a la presidente, a los compañeros ni a los técnicos de la Comunidad", ha concluido el consejero.