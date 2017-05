La Copa que Mourinho no quería ganar le servirá al United para jugar la Champions

La victoria del Manchester United de Jose Mourinho ante el Ajax de Ámsterdam en la final de la Europa League (0-2), el trofeo que el técnico luso dijo en 2013 que no quería ganar, ha dado el billete a los 'red devils' para jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.

"No quiero ganar la Europa League. Si ganamos esta competición sería una gran decepción. No me apetece acabar ahí. Siento que la Europa League no es una competición para mis jugadores", afirmó el de Setúbal.