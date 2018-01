Coquelin: "Me arrepiento de no haber venido antes al Valencia"

EUROPA PRESS

El nuevo futbolista del Valencia CF, el francés Francis Coquelin, se ha mostrado contento de reforzar el conjunto 'che' y ha afirmado que se arrepiente de no haber fichado "antes" por el conjunto valencianista, ya que el galo ha asegurado este jueves que "hubo interés" por parte del conjunto español el pasado verano para fichar al mediocentro.

"Es verdad que me llamó Marcelino, me dijo que había posibilidades de venir al Valencia. A mi edad necesito un proyecto a largo plazo e interesante y cuando me dieron la opción de un traspaso definitivo me gustó. Este verano ya hubo un interés, pero en mi cabeza quería seguir en el Arsenal y hacerlo bien. Ahora, el Valencia seguía interesado en mí y casi que me arrepiento de no haber venido antes", declaró en rueda de prensa.

El jugador reconoció sentirse con ganas de vestirse de corto con su nuevo equipo. "Sé a qué club vengo y de dónde vengo y que los jugadores tienen una gran calidad, no es una presión para mí. Estoy preparado para jugar si el entrenador me necesita este sábado. Me adaptaré al campeonato. En Inglaterra se juega más duro que en LaLiga pero el presidente ya me ha avisado y no será ningún inconveniente, voy a intentar no penalizar al equipo", indicó.

El centrocampista elogió la gran temporada realizada por los hombres de Marcelino hasta ahora. "Hay que valorar mucho lo que ha hecho el equipo, Parejo y Kondogbia están a un gran nivel, como el resto de compañeros, tengo ganas de jugar, pero también tengo un contrato de cuatro años y medio. Tengo que adaptarme yo al equipo", explicó.

Coquelin admitió haber hablado con ex jugadores valencianistas y también con Santi Cazorla, viejo conocido de LaLiga. "Conozco a Gabriel Paulista, también hablé con Mustafi y con otros jugadores españoles como Bellerín o Monreal, pero con quién más he hablado ha sido con Cazorla, que coincidió con Marcelino, y todo el 'feedback' que he tenido ha sido positivo", comentó.

El francés reconoció que el asturiano fue clave en su fichaje por el Valencia. "Cazorla me dijo que el Valencia CF es un club excelente, que no me arrepentiría de venir, y que Marcelino es una gran persona y un gran entrenador. Respeto y confío mucho en las palabras de Cazorla y le hago caso, eso ha sido un plus para decidirme para fichar por el Valencia", añadió.