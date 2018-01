Coutinho: "He soñado con vestir la camiseta del Barça, marcar en partidos importantes y ganar títulos"

El nuevo jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho ha asegurado este lunes que "muchas veces" había soñado con "vestir la camiseta" azulgrana y "marcar en partidos importantes y ganar títulos" con su nuevo club, dejando claro que era "una oportunidad única" y agradeciendo que el Liverpool entendiera "bien" que este era su "sueño".

"Muchas veces he soñado saltar a jugar y marcar un gol con el Barcelona. He soñado muchas veces con marcar goles en partidos importantes, con ganar partidos, con vestir la camiseta del Barça y con ganar títulos", manifestó Coutinho en la rueda de prensa de su presentación.

De momento, el nuevo fichaje azulgrana no podrá debutar con el equipo por una lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho, que le tendrá unos 20 días de baja, y tampoco podrá jugar la Liga de Campeones al haberlo hecho con los 'Reds', pero ya está en dinámica blaugrana y dispuesto a jugar cuanto antes. "No veo el momento de jugar", comentó.

"Mi sueño era venir aquí, tenía una oportunidad única y no he tenido dudas. Tengo un contrato de cinco años, no voy a poder jugar ahora pero espero disfrutar mucho aquí estos años. He jugado ya en LaLiga y espero adaptarme lo más rápido posible a los compañeros", se sinceró en relación a su paso por el Espanyol.