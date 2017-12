Cristóbal: "Ante el Barça hay que correr mucho, pero bien"

El entrenador del RC Deportivo, Cristóbal Parralo, ha asegurado que este domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (20.45 horas) será importante correr "mucho" pero "bien" y jugar "de forma colectiva" para impedir que los azulgranas se aprovechen de sus errores, y ha descrito a Leo Messi como el jugador "más determinante" que él haya visto nunca.

"Hay que intentar ser nosotros mismos. No por jugar contra el Barcelona perdamos el balón continuamente, y no seamos capaces de tenerlo y de crearle dificultades a ellos. Hay que correr mucho, pero hay que correr bien. El Barcelona te somete porque tiene jugadores de un nivel técnico muy grande, un equipo que ataca a través de la posesión. Hay que estar lo más juntos posible para que esas distancias no sean muy grandes y podamos mantener el nivel durante todo el partido", declaró en la rueda de prensa previa celebrada en la sala de prensa del Estadio ABANCA-Riazor.

En cuanto a la convocatoria, explicó la ausencia de Florin Andone. "Al acabar la sesión tenía molestias en un aductor. Yo le he preguntado, me ha dicho que no estaba bien, que no estaba para viajar. Luego he hablado con los doctores, que me han dicho que tiene molestias y que va a hacer pruebas el lunes. Por esto no ha entrado en la lista", expresó.