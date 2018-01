Cristóbal: "Espero a un Real Madrid herido y muy motivado"

El entrenador del RC Deportivo, Cristóbal Parralo, afirmó que espera a "un Real Madrid muy motivado" en el partido que enfrenta ambos este domingo (16.15 horas), y aseguró que las opciones de sacar un buen resultado en el Santiago Bernabéu pasan por "estar muy juntos y trabajar en equipo".

Por último, el de Priego de Córdoba confesó no estar preocupado por la posible llegada de refuerzos a la plantilla. "No me preocupa en absoluto. Lo único que me preocupa es el partido de mañana. Confió en la plantilla y en que vamos a trabajar duro para seguir mejorando", concluyó.