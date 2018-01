Cristóbal Parralo: "El Valencia es de lo mejor de LaLiga"

El entrenador del RC Deportivo de la Coruña, Cristóbal Parralo, avisó que el Valencia, su rival este sábado (20:45 horas) en la 19 jornada de LaLiga es "de lo mejor" de la competición, un partido para el que los blanquiazules llegan después de "una semana más tranquila" por el empate en Villarreal, sin ser la situación ideal.

Los deportivistas son el segundo equipo más goleado de LaLiga con 35 goles y se miden al Valencia, segundo más goleador con 38. Una estadística que no ha pasado por alto Parralo. "Mañana intentaremos no ser vulnerables y que ellos no tengan situaciones para marcarnos porque eso nos marca mucho", comentó.