Croacia culmina el trámite ante Grecia con el billete al Mundial

La selección de Croacia cumplió este domingo con un empate sin goles ante Grecia el trámite de la vuelta de la repesca para el Mundial 2018, confirmando su cantada presencia en Rusia tras el 4-1 de la ida.

El combinado de Zlatko Dalic no sufrió ante un rival obligado al milagro sin mimbres siquiera para soñar con ello. Croacia jugó con el resultado y Grecia no supo generar peligro, con la más clara incluso de los croatas en un remate al palo de Perisic.

El juego lento de los griegos no ayudaba ante un rival cómodo pese a no tener el balón como gusta. Croacia no necesitó sacar su calidad, con el azulgrana Rakitic, el madridista Modric y el atlético Vrsaljko sobre el césped, en un encuentro que dejó una segunda parte con aún menos historia. Croacia acudió así a la cita con su quinto Mundial.