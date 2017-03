(Crónica) El Chelsea vence al West Ham y continúa imparable en su camino hacia el título

El Chelsea FC se impuso este lunes al West Ham United (1-2) en el Estadio Olímpico de Londres en el partido que cerraba la 27ª jornada de la Premier League gracias a los goles de Hazard y Costa, que sirven a los 'blues' para mantener su distancia de diez puntos con el Tottenham, que es segundo, y les acerca al que sería su segundo título de Liga en tres años.

La efectividad de los de Antonio Conte, liderados en ataque por Hazard y Costa, compensó un partido gris del líder en el que no supieron imponer su superioridad ante el undécimo clasificado. Una efectividad de la que adoleció el West Ham, muy dependiente de Lanzini en la creación de ocasiones. Los de Slaven Bilic sumaron su tercer choque liguero sin ganar.

Los visitantes golpearon primero, en el minuto 25, y lo hicieron a través de Eden Hazard. El belga ejecutó un contraataque perfecto junto a Pedro Rodríguez y definió con tranquilidad ante Randolph. Lanzini, que fue el mejor del equipo local, tuvo una ocasión de oro para empatar a cinco minutos del descanso, pero su disparó se marchó por encima del larguero.

No tardaron mucho los 'blues', que no pierden desde el 4 de enero, en sentenciar el partido. Corría el minuto 5 de la segunda mitad cuando Diego Costa se colocó en el lugar preciso para rematar un córner con el muslo derecho dentro del área pequeña. Lanzini volvió a aparecer en el descuento para reducir distancias, pero no habría tiempo para que el Chelsea sufriera.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 27.

Manchester United - AFC Bournemouth 1-1.

Leicester City - Hull City 3-1.

Stoke City - Middlesbrough 2-0.

Swansea City - Burnley 3-2.

Watford - Southampton 3-4.

West Bromwich Albion - Crystal Palace 0-2.

Liverpool - Arsenal 3-1.

Tottenham Hotspur - Everton 3-2.

Sunderland - Manchester City 0-2.

West Ham United - Chelsea 0-2.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1. Chelsea 27 21 3 3 57 19 66.

2. Tottenham Hotspur 27 16 8 3 53 20 56.

3. Manchester City 26 17 4 5 53 29 55.

4. Liverpool 27 15 7 5 58 34 52.

5. Arsenal 26 15 5 6 55 31 50.

6. Manchester United 26 13 10 3 39 22 49.

7. Everton 27 12 8 7 44 30 44.

8. West Bromwich Albion 27 11 7 9 36 34 40.

9. Stoke City 27 9 8 10 32 40 35.

10. Southampton 26 9 6 11 32 34 33.

11. West Ham United 27 9 6 12 36 46 33.

12. Burnley 27 9 4 14 30 40 31.

13. Watford 27 8 7 12 33 47 31.

14. Bournemouth 27 7 6 14 37 52 27.

15. Leicester City 27 7 6 14 30 45 27.

16. Swansea City 27 8 3 16 35 59 27.

17. Crystal Palace 27 7 4 16 35 46 25.

18. Middlesbrough 27 4 10 13 19 30 22.

19. Hull City 27 5 6 16 24 53 21.

20. Sunderland 27 5 4 18 24 50 19.