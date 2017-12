(Crónica) El City alarga la racha en la debacle de sus perseguidores

El United se deja empatar en el 94' y el Chelsea echa de menos a Morata Harry Kane saca tajada para el Tottenmham

Los de Pep Guardiola no dan tregua y se impusieron cómodamente a un Bournemouth que no sabe lo que es ganar en las últimas siete fechas. Sin demasiadas ocasiones, el control de los 'citizens' era total, aunque no fue hasta el minuto 27 cuando el 'Kun' Agüero derribó el muro 'cherry' con un cabezazo tras un centro de Fernandinho a la espalda de la defensa.