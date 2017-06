Crónica del España - Colombia, 2-2

Morata impide la primera derrota de la 'era Lopetegui' La selección española salva un empate sobre la bocina ante Colombia

Todo comenzó según estaba previsto. Ambientazo en las gradas de una ciudad que no tiene fútbol de Primera, once de muchos quilates y fútbol de postín con Iniesta y Silva a los mandos. La España del comienzo no perdió la esencia que la ha definido durante la última década. La España de los primeros minutos daba la sensación de jugar tres días seguidos y no perder nunca porque el balón seguiría en poder de su centro del campo.