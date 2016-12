Crónica del FC Barcelona - Hércules, 7-0

Arda Turan comanda el billete copero del Barça y Alcácer se quita el gafe

El FC Barcelona goleó (7-0) al Hércules este miércoles para ganar un billete a octavos de final de la Copa del Rey solventado la eliminatoria al calor del Camp Nou y sin la 'MSN', ausencias que hicieron crecer a un Arda Turan autor de un triplete en la noche de estreno oficial como goleador culé de Paco Alcácer.

El turco disfruta de la adaptación que persigue el español. Para el ex del Atlético de Madrid la segunda campaña en el cuadro culé es de disfrute y goles (11 ya esta temporada), más si cabe si tiene todo el partido y es el referente ante la ausencia de Messi, Luis Suárez y Neymar, ya con permiso navideño.

Con todo, Alcácer pudo poner fin a su crisis oficial de goles, ya lo hizo en el amistoso en Catar la pasada semana, que tenía su inicio en el pasado mes de abril, en un tanto de cabeza con el pero de estar algo adelantado al defensa. Pudieron ser más, pero las señales de vida arriba ya son un primer paso. Del mismo modo se estrenó como goleador Digne, en el gol que abrió la lata en el primer tiempo, también en posible fuera de juego.

El Hércules fue menos que en la ida, con poca fe y sin buenas ocasiones para perforar la meta de Cillessen, o al menos hacer dudar a un Barça sin piezas clave también en el centro del campo como Iniesta o Busquets. La noche se prestaba para despedir el año con buenas sensaciones y el cuadro azulgrana no lo desperdició.

Le costó aún así generar fútbol y ocasiones al cuadro local. Los de Luis García Tevenet, que comenzaron con nervios y regalando la banda a Aleix Vidal y Digne, afianzaron pronto su defensa y el Barça se dedicó a un insípido juego sin profundidad. A expensas de chispazos de Arda o Denis Suárez, fue el turco quien generó el primero abriendo a banda izquierda.

Con algo de fortuna tras el remate fallido de Rafinha, el lateral izquierdo francés mandó el balón a la red. Al filo del descanso, en una salida rápida de los catalanes, Arda entró en área y forzó el penalti que transformó Rakitic para dar por sentenciada la eliminatoria ante un rival de Segunda 'B' lejos de la campanada.

El conjunto alicantino sufrió una segunda mitad de disfrute local, con Arda y Denis crecidos, y con una oleada de goles que hizo surgir incluso los villancicos en la grada del Camp Nou. Después del tercero y cuarto, obra de Rafinha y Arda en cinco minutos, llegó el de Alcácer, rematando un centro rebotado en un defensa.

La rabia del ex delantero 'che' estalló y con razón, pero su estreno oficial de cara al gol lo eclipsó un Turan dueño y señor del partido. Ante un Hércules rendido, el turco no dejó de buscar el balón y el gol. El que le negó Buigues al propio Alcácer lo remató el '7' y ya en el minuto 90' el ex del Atleti cerró la goleada con un golazo desde fuera del área.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: FC BARCELONA, 7 - HÉRCULES, 0. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Cillessen; Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne; André Gomes, Rakitic, Denis Suárez; Rafinha, Alcácer y Arda.

HÉRCULES: Iván Buigues; Dalmau, Fernando Román, Pol Bueso (Mainz, min.54), Rojas, Peña; Chechu, Checa, Berrocal (Salinas, min.69), Miñano y Gaspar (Nieto, min.46).

--GOLES:

1 - 0, min.37, Digne.

2 - 0, min.45, Rakitic.

3 - 0, min.50, Rafinha.

4 - 0, min.55, Arda Turan.

5 - 0, min.73, Paco Alcácer.

6 - 0, min.87, Arda Turan.

7 - 0, min.89, Arda Turan.

--ÁRBITRO: Munuera Montero. Amonestó a Aleix Vidal (min.42) por parte del Barcelona. Y a (Peña (min.42) en el Hércules.

--ESTADIO: Camp Nou, 64.025 espectadores.