Crónica del FC Barcelona - Sporting CP, 2-0

El Barça gana en el adiós del Sporting

El FC Barcelona ha ganado este martes al Sporting Clube de Portugal (2-0) en el Camp Nou para cerrar la fase de grupos de la Liga de Campeones invicto y con buenas sensaciones pese a que el partido no fue demasiado lucido, con un Sporting que se jugaba el pase y que apenas propuso nada y que estuvo en manos de un Barça que, con poco, hizo y pudo haber hecho más.

El gol de Juan Cuadrado al cuarto de hora del partido de la Juventus en El Pireo ante Olympiacos dejaba sin opciones al Sporting. La única vía de acceso a los octavos de final para los lusos era ganar en el Camp Nou, y no lo hacían ni lo hicieron, y que no ganara la 'Vecchia Signora', que sí lo hacía e hizo. Y en ese escenario no hubo ningún paso al frente de los de Jorge Jesus, que dijeron adiós a la 'Champions' y se irán a la Liga Europa.