Crónica del FC Barcelona - UD Las Palmas, 5-0

El Barça golea y mantiene la lucha

Luis Suárez, con un doblete, Messi, Arda Turan y Aleix Vidal apabullan a Las Palmas

El FC Barcelona ha resuelto este sábado con goleada su encuentro ante la UD Las Palmas en el Camp Nou (5-0), en un partido en el que los hombres de Luis Enrique, con cambios de entidad en el once, sentenciaron el encuentro con siete minutos de eficacia al comienzo de la segunda mitad para mantener las esperanzas en la lucha por el título de LaLiga Santander con el Real Madrid.

Luis Suárez, antes del descanso, se encargó de abrir la lata en el coliseo azulgrana, del que se marchó ovacionado cuando fue sustituido. Messi, que antes del descanso disfrutó de dos claras ocasiones, incrementó la distancia tras el descanso, antes de que de nuevo el uruguayo, Arda Turan y, ya casi al final, Aleix Vidal, cerrasen la goleada.

Y es que el conjunto azulgrana, a pesar de dar descanso a hombres clave como Andrés Iniesta y Neymar, protagonizó un arranque de partido frenético, como sólido dueño del juego y gozando de las mejores ocasiones, una imagen muy distinta de la ofrecida por el cuadro catalán en los últimos partidos.

Así, desde el primer momento se empeñaron en atosigar a un Javi Varas decisivo para que su equipo no se marchase noqueado al descanso. Uno de los discutidos, el portugués André Gomes, avisó en el minuto 6 en un centro al área desde la derecha que no encontró rematador.

Sólo ocho minutos después, el luso volvió a protagonizar una jugada que esta vez sí gozó de fortuna; asistió con precisión, raso, al uruguayo Luis Suárez, que esperaba atento en el primer palo y que no desaprovechó la ocasión para enviar el balón al fondo de las mallas. Con ello, igualaba con 13 tantos a Leo Messi en la cabeza del Pichichi.

A punto estuvo de hacer el uruguayo el segundo un minuto más tarde, tras una buena combinación con Rafinha, pero su disparo se fue demasiado cruzado, lo mismo que el lanzamiento del hispano-brasileño a continuación.

Sin embargo, las ocasiones más claras, una vez más, estuvieron servidas por Leo Messi, que en la primera de ellas paseó su tiro por el área sin que nadie acertase a rematar. En las dos siguientes, Javi Varas volvió a ejercer de 'bestia negra' del argentino.

El guardameta sevillano sacó una mano prodigiosa para desbaratar el quinto gol de falta directa en los últimos partidos de la 'Pulga', que de nuevo armó un disparo que hubiese resultado letal. Ya al borde del descanso, el argentino se topó con la audacia del arquero en un mano a mano.

PARTIDO RESUELTO EN SIETE MINUTOS

Tras dos ocasiones erradas, Messi no parecía dispuesto a irse de vacío, y no tardó mucho tiempo en corroborarlo. A los siete minutos de la reanudación, Rafinha, desde la izquierda, envió un centro que no consiguió atrapar Varas; el rechazo lo aprovechó el argentino para anotar su decimocuarto gol en LaLiga.

El hispano-brasileño también asistió cinco segundos después a Suárez, que armó un genial disparo al palo largo ante el que nada pudo hacer Varas. Los siete minutos de absoluta inspiración los cerró el gol de Arda Turan, que recogió el rechazo del portero del conjunto amarillo a disparo de Suárez, que poco después se marchó ovacionado a gritos de 'Uruguayo, uruguayo' del terreno de juego.

Un emocionado Aleix Vidal se unió, en el minuto 80, a la fiesta goleadora, tras una buena asistencia de Paco Alcácer dentro del área. Con la victoria, el Barcelona alcanza los 38 puntos, a dos de un Real Madrid que todavía debe jugar el domingo en Sevilla; Las Palmas, por su parte, se mantiene a cuatro unidades de la zona europea.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - LAS PALMAS, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba; Busquets (Mathieu, min.73), André Gomes (Rakitic, min.62), Arda, Rafinha, Messi y Luis Suárez (Alcácer, min.68).

LAS PALMAS: Javi Varas; Michel, David García (Aythami, min.34), Lemos, Hélder; Roque Mesa, Vicente Gómez (Mateo García, min.61), Jonathan Viera, Tana; El Zhar (Livaja, min.74) y Boateng.

--GOLES:

1-0, min.14: Luis Suárez.

2-0, min.52: Messi.

3-0, min.57: Luis Suárez.

4-0, min.59: Arda Turan.

5-0, min.80: Aleix Vidal.

--ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C.Navarro). Amonestó a Roque Mesa (min.2), Hélder (min.41), Boateng (min.55) y Livaja (min.77) por parte de Las Palmas y a Rafinha (min.24), Mascherano (min.28) y André Gomes (min.32).

--ESTADIO: Camp Nou. 81.480 espectadores.