Crónica del FC Barcelona - Valencia CF, 4-2

La MSN tira del Barça ante un buen Valencia Los culé sacan adelante un partido abierto y tres puntos vitales en la lucha por LaLiga

El FC Barcelona doblegó (4-2) al Valencia este domingo en el Camp Nou para responder a la victoria del Real Madrid el día antes en San Mamés, con lo que recupera la senda del triunfo en la pelea por el título de LaLiga Santander, en un choque abierto hasta el final a pesar de la buena versión de Leo Messi, Luis Suárez y Neymar, junto con un mejorado Andrés Iniesta.

Tras la derrota en Riazor la pasada semana, el Barça saltó obligado a la victoria para no decir adiós a la defensa del título. No se tradujo en un hambre voraz aunque los de Luis Enrique evitaron mayor descalabro que los cinco puntos y el partidos más que tienen con el Madrid antes del parón por selecciones, en medio de un ida y vuelta que no cerró el Barça hasta el minuto 89 con André Gomes.

Luis Enrique apostó por el once de la remontada al PSG, jugando con tres centrales, y disfrutó del paso al frente de Iniesta, en medio de su temporada más complicada. El manchego facilitó la noche al Barça, al igual que un Messi más reconocible, un Luis Suárez pletórico en el esfuerzo y la insistencia y un Neymar protagonista en cada gol.

Sin embargo, la falta de continuidad en el juego abrió los huecos en esa defensa de pocos efectivos. El Valencia anotó por partida doble, perdonó otra y probó a Ter Stegen en otra más. Antes del descanso, la roja directa a Mangala en un penalti a Suárez, condicionó el segundo tiempo 'che', aunque no se rindió hasta que André Gomes aseguró el triunfo.

El cuadro culé no falló ante un buen Valencia, alejado de la fiesta y la 'cremà' para buscar una dosis de moral de cara al tramo final de la temporada. Los de 'Voro' compitieron pero no tuvieron la pegada de un Barça que también perdonó alguna. Una alineación a priori ofensiva como la local exigía el ritmo alto, el continuo acoso y una fuerte presión.

El Barça lo hizo todo a rachas y por ello sufrió con esa defensa de tres. También padeció en lado contrario el Valencia, en especial con un Suárez mostrando la mejor cara de los últimos partidos, en un desmarque continuo que dio sus frutos. El uruguayo fue un quebradero de cabeza, pero en un saque de esquina rematado por Mangala fue el Valencia quien se adelantó.

Los errores en defensa fueron tónica general, también en los de 'Voro', que cedieron el empate en un saque de banda --de Neymar-- al desmarque de Suárez. Antes del descanso, el uruguayo forzó el penalti que terminó con Mangala expulsado y el 2-1 en los pies de Messi, y Munir volvió a sacar los colores a la defensa local logrando el empate (2-2).

Muchas facilidades ante un Valencia que tras el descanso se vio obligado a replegarse. Ahí Messi campó a sus anchas. El argentino corrió, asistió y terminó haciendo el 3-2 a los siete minutos de la reanudación. A partir de ahí el Barça no supo rematar, con un balón a la escuadra por fuera de Neymar en un tiro de falta o un rechace que le cayó a Suárez que no supo mandar a la red.

Munir tuvo en sus botas el empate. Los de Luis Enrique jugaron con fuego, probando un dibujo que se antoja más como medida desesperada, como ante el PSG, que modo de vida a pesar del buen resultado ante rivales más peligrosos o más acertados que el Valencia esta jornada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - VALENCIA CF, 2. (2-2, al descanso)

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Busquets, Rakitic (Sergi Roberto, min.65), Iniesta, Messi; Rafinha (André Gomes, min.74), Suárez y Neymar.

VALENCIA CF: Alves; Montoya, Garay, Mangala, Gayá; Parejo, Enzo Pérez, Soler; Cancelo (Bakkali, min.84), Munir (Zaza, min.73) y Orellana (Abdennour, min.46).

--GOLES:

0 - 1, min.29, Mangala.

1 - 1, min.35, Luis Suárez.

2 - 1, min.45, Messi.

2 - 2, min.45+1, Munir.

3 - 2, min.52, Messi.

4 - 2, min.89, André Gomes.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Iniesta (min.67), André Gomes (min.77) y Messi (min.86) por parte del Barcelona. Y a Enzo Pérez (min.24), Mangala (min.39), Parejo (min.43) y Montoya (min.91) en el Valencia. Expulsó a Mangala (min.44) por roja directa.

--ESTADIO: Camp Nou.