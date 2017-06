Crónica del Juventus - Real Madrid: 1-4

El Real Madrid y Cristiano imponen su gen El conjunto madridista suma la Duodécima y se convierte en el primero en reeditar título después de desbordar en una gran segunda parte a la Juventus El Real Madrid no falló a su cita con su competición favorita y se proclamó este sábado campeón de Europa por duodécima vez tras batir en la final disputada en el estadio Millennium de Cardiff (Gales) a la Juventus por 1-4, gracias a una magnífica segunda parte y a la aparición de Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en el primero en reeditar título.

El equipo italiano no pudo dar continuidad a su gran primera mitad y no le bastó el esfuerzo de Sandro, Mandzukic y Alves por el mal partido de un Paulo Dybala que no apareció en el tiempo que estuvo o de Gonzalo Higuaín, de nuevo fallón en una gran cita. La 'Juve', desbordada por la mejor versión del actual campeón, no tuvo argumentos para plantar 'batalla' y encajó su séptima derrota en el partido decisivo de nueve posibles.