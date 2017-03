(Crónica) El Liverpool se mete en puestos de Champions tras superar al Arsenal (3-1)

El Liverpool superó al Arsenal este sábado en el partido disputado en el estadio de Anfield con motivo de la vigesimoséptima jornada de la Premier League, con lo que consigue meterse entre los tres primeros de la competición, a espera de lo que haga el Manchester City este domingo, y apea a los 'Gunners' a la Europa League.

Un gran partido del centrocampista 'red' Adam Lallana, que no necesitó asistir ni marcar para erigirse en protagonista, aseguró los tres puntos para el equipo de Jürgen Klopp. Los goles de Firmino, en el minuto nueve, Mané, en el 39, y Wijnaldum, en la prolongación, contrarrestaron el tanto de Welbeck, en el minuto 57, para los del técnico francés Arsène Wenger. Una gran primera parte hizo que el Liverpool pudiera respirar durante la segunda mitad, tras marcharse al descanso con una clara ventaja de 2-0 y una mejor imagen que la mostrada por su rival.

La entrada del español Lucas Pérez, ya en la segunda parte, no consiguió cambiar la situación de un Arsenal que no tuvo la posesión y que no creó prácticamente ocasiones de gol a lo largo de todo el partido. Sí fue un revulsivo la entrada de Alexis Sánchez que, tras pocos minutos sobre el césped de Anfield, fue capaz de encontrar un hueco en la sólida defensa 'red' y filtrarle un gran pase a Welbeck, que anotó su primer gol en la Premier League al Liverpool.

No consiguieron, sin embargo, consumar el empate los chicos de Wenger y, tras un contragolpe llevado de forma magistral por los centrocampistas Lallana y Origi, los de Klopp no perdonaron la pasividad de la zaga 'gunner' y Wijnaldum fusiló a Petr Cech con un disparo raso potente. Con el resultado, los de Liverpool se cuelan en los puestos de Champions, mientras que los de Londres quedan fuera de esos puestos de privilegio y se conforman con la Europa League.

En Old Trafford, el Manchester United no supo aprovechar su dominio en el juego y su superioridad numérica para batir al Bournemouth. Los de Jose Mourinho no pasaron del empate (1-1) tras haber fallado Ibrahimovic un penalti. El héroe de la final de la EFL Cup de la semana pasada no estuvo acertado de cara a la puerta defendida por Boruc. A ello se suma el hecho de que los visitantes jugaron toda la segunda parte con un hombre menos sobre el césped. En el minuto 45 de la primera parte, una dura falta de Surman sobre el delantero sueco del United le hizo ver la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo en apuros.

De esta forma, los de Manchester no aprovechan el resultado de sus rivales por los cinco primeros puestos. Por su parte, el Bournemouth se mantiene en la parte baja de la tabla, que cada vez está más apretada merced a los resultados que se han dado en esta jornada.

En otro escenario, el delantero español Fernando Llorente se convirtió en paladín del Swansea al marcar, en el minuto 92 de partido, el gol de la victoria de su equipo frente al Burnley. El navarro también fue el encargado de abrir el marcador en los primeros compases del choque.

Por su parte, el Leicester City del interino Craig Shakespeare siguió su dramática resurrección y obtuvo su segunda victoria consecutiva tras el cese de Claudio Ranieri el pasado 23 de febrero. Los actuales campeones de la Premier vencieron por 3-1 al Hull City con goles de Fuchs, Mahrez y Huddlestone en propia puerta, para seguir distanciándose del descenso.

Además de estos partidos, el resto de citas del sábado se saldaron con la victoria del Crystal Palace en casa del West Bromwich Albion (0-2), que le sirvió para salir del descenso. También ganó a domicilio el Southampton que, tras caer derrotado en la final de la EFL Cup, volvió a la senda del triunfo en liga frente al Watford (3-4). Por último, el Stoke City logró la victoria frente al Middlesbrough (2-0).

--PROGRAMA DE LA JORNADA 27.

-Sábado.

Manchester United - AFC Bournemouth 1-1.

Leicester City - Hull City 3-1.

Stoke City - Middlesbrough 2-0.

Swansea City - Burnley 3-2.

Watford - Southampton 3-4.

West Bromwich Albion - Crystal Palace 0-2.

Liverpool - Arsenal.

-Domingo.

Tottenham Hotspur - Everton.

Sunderland - Manchester City.

-Lunes.

West Ham United - Chelsea.

-- Clasificación

EQUIPOS J V E D GF GC Pts.

1. Chelsea 26 20 3 3 55 19 63.

2. Tottenham Hotspur 26 15 8 3 50 18 53.

3. Liverpool 27 15 7 5 58 34 52.

4. Manchester City 25 16 4 5 51 29 52.

5. Arsenal 26 15 5 6 55 31 50.

6. Manchester United 26 13 10 3 39 22 49.

7. Everton 26 12 8 6 42 27 44.

8. West Bromwich Albion 27 11 7 9 36 34 40.

9. Stoke City 27 9 8 10 32 40 35.

10. Southampton 26 9 6 11 32 34 33.

11. West Ham United 26 9 6 11 35 44 33.

12. Burnley 27 9 4 14 30 40 31.

13. Watford 27 8 7 12 33 47 31.

14. Bournemouth 27 7 6 14 37 52 27.

15. Leicester City 27 7 6 14 30 45 27.

16. Swansea City 27 8 3 16 35 59 27.

17. Crystal Palace 27 7 4 16 35 46 25.

18. Middlesbrough 27 4 10 13 19 30 22.

19. Hull City 27 5 6 16 24 53 21.

20. Sunderland 26 5 4 17 24 48 19.