Crónica del Manchester City - AS Mónaco, 5-3

El Manchester City resulta victorioso en la fiesta de los goles Agüero impulsa la remontada citizen a raíz de un penalti fallado por Falcao

El Manchester City resulta victorioso en la fiesta de los goles

Agüero impulsa la remontada citizen a raíz de un penalti fallado por Falcao

El Manchester City supo sobreponerse (5-3) al potencial goleador del AS Mónaco en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un encuentro con muchas alternativas que se decantó en la segunda parte a favor de los 'citizens' tras remontar el gran partido ofensivo de los monegascos, y en el que sobresalieron los atacantes de ambos equipos, Sergio Agüero y Radamel Falcao, con dos tantos cada uno.

Se presuponía una eliminatoria más abierta de lo esperado en el Etihad y así pudo comprobarse desde los primeros compases, con un intenso ida y vuelta que alternó continuas acciones de peligro en ambas áreas. Sin un momento de respiro para ninguno de los contendientes, el centro del campo cedió el protagonismo a los letales contraataques de uno y otro equipo, capitaneados por Sterling y Sané en el cuadro 'citizen' y replicados por el jovencísimo Mbappé en los franceses.

El conjunto de Leonardo Jardim, líder de la Ligue 1, comenzó metiendo el miedo en el cuerpo a los locales en un córner que el central polaco Glik remató muy cerca del palo. Disminuyó sin embargo la presión adelantada de los monegascos y lo aprovechó el City para tener el control de la posesión y las mejores ocasiones a su favor. Avisó primero el 'Kun' Agüero y lo rubricó en el minuto 26 Sterling tras finalizar -en posición dudosa- una gran jugada individual de Leroy Sané.

Pero el Mónaco no es el conjunto más goleador de Europa por simple casualidad, como bien demostró instantes después. Guardiola ya había avisado en rueda de prensa del potencial ofensivo de su rival, encabezado por un Falcao en estado de gracia que recordó con un soberbio remate en plancha al 'Tigre' de la mejor época. El empate del ariete colombiano y un dudoso penalti no señalado sobre Agüero despistó al City, que a cinco minutos del descanso volvió a sufrir la zancada de un Mbappé que definió a la perfección ante la salida de Caballero.

No cambió de ningún modo el decorado en Mánchester tras el paso por los vestuarios en cuanto a intensidad se refiere. Un agarrón de Otamendi sobre Falcao recién comenzado el segundo periodo dio la oportunidad de aumentar la renta al Mónaco, pero el meta 'citizen' adivinó muy bien la intención del ex delantero colchonero. Un fallo que sirvió para que los de Guardiola dieran un paso al frente en el choque y, por medio de Agüero, neutralizaran la contienda tras un fallo en el blocaje del meta croata Subasic.

Errar desde los once metros no afectó a Falcao, que no había dicho ni mucho menos aún su última palabra. Con una vaselina sensacional en un nuevo contraataque fulgurante, el 'Tigre' volvía a poner a su equipo por delante en el luminoso pasada la media hora para asombro de un Etihad que pedía más a los suyos. El show de los 'killers' sudamericanos no cesó, y a veinte minutos del final el 'Kun' respondía por segunda vez tras cazar con una volea un lanzamiento de esquina.

Fue el impulso definitivo que necesitaban los 'Sky Blues', que con su atrevida apuesta hicieron gala de su mejor versión para remontar el encuentro. En definitiva, justicia poética por lo visto sobre el césped en la segunda mitad. John Stones, de nuevo en un córner y Sané, tras una gran jugada coral, sentenciaron a los de Jardim (5-3), que tuvieron en las botas de Falcao la oportunidad -desbaratada por un gran pie de Caballero- de recortar distancias de cara a la vuelta en el Louis II del próximo 15 de marzo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MANCHESTER CITY, 5 - AS MÓNACO, 3. (1-2, al descanso)

--ALINEACIONES.

MANCHESTER CITY: Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho (Zabaleta, min.62); Yaya Touré, Sané, Silva, De Bruyne, Sterling (Jesús Navas, min.89); y Agüero (Fernando, min.87).

AS MÓNACO: Subasic; Sidibé, Glik, Raggi, Mendy; Fabinho, Bakayoko (Dirar, min.87), Bernardo Silva (Moutinho, min.84), Lemar, Mbappé (Germain, min.79); y Falcao.

--GOLES:

1 - 0, min.26, Sterling.

1 - 1, min.32, Falcao.

1 - 2, min.40, Mbappé.

2 - 2, min.58, Agüero.

2 - 3, min.61, Falcao.

3 - 3, min.70, Agüero.

4 - 3, min.77, Stones.

5 - 3, min.81, Sané.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (ESP). Amonestó a Agüero (min.34), Sterling (min.35), Fernandinho (min.39), Otamendi (min.48) y Zabaleta (min.72) por parte del Manchester City. Y a Glik (min.7), Sidibé (min.25), Bakayoko (min.54), Falcao (min.67), Bernardo Silva (min.75) y Fabinho (min.80) en el AS Mónaco.

--ESTADIO: Etihad Stadium.