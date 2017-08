(Crónica) El Manchester United golea al Swansea y Jesé amarga al Arsenal

El Liverpool gana con rotaciones

Repetir es la palabra que define este segundo partido del United. Los 'diablos rojos' repitieron el mismo resultado que el de su debut en Old Trafford, pero esta vez fue a domicilio. José Mourinho repitió el mismo once que en la primera jornada y, con permiso de Bailly, repitieron también los goleadores.

Los de Mourinho no brillaron en su juego pero mandaron, fueron prácticos y efectivos. Justo antes del final de la primera parte Bailly mandó el balón dentro de la red tras un saque de falta y un buen cabezazo de Pogba al larguero. El transcurso del partido tras la reanudación se centró con el Swansea jugando un fútbol más directo, en el debut de Roque Mesa, y con el serbio Matic desbaratando cualquier acción rival hasta que a falta de 10 minutos para el final, llegaron cuatro minutos vertiginosos con contras definidas por Lukaku, Pogba y Martial.

Además, el Arsenal no pudo repetir la hazaña de la primera jornada y perdió en casa del Stoke (1-0) con un gol del español Jesé Rodríguez, recién llegado a la Premier, en la reanudación del partido tras marcarse una pared con su compañero Berahino. A pesar de dominar el encuentro, los de Arsene Wenger no estuvieron acertados de cara a portería y las piernas frescas, que le sirvieron en el anterior partido, esta vez no fueron suficientes ni efectivas.