(Crónica) Mel y Víctor Sánchez se reparten los puntos ante sus respectivos ex equipos

El Deportivo de la Coruña cosechó un empate 'in extremis' ante el Real Betis (1-1) este miércoles en Riazor en el partido aplazado por temporal correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga Santander, que deja al Dépor a cinco puntos del descenso y aumenta el conchón del equipo verdiblanco con respecto al abismo hasta las nueve unidades, en un choque donde el mayor aliciente estuvo en el cambio de papeles de ambos técnicos con respecto a la temporada pasada.

Los banquillos fueron los protagonistas de un partido gris y sin espectáculo, que terminó con un resultado justo gracias al gol de Borges de penalti en el tiempo de descuento. Víctor Sánchez y Pepe Mel, que ocupaban el banquillo contrario hace solo un año, firmaron un pacto de no agresión hacia sus ex equipos, y se repartieron unos puntos que alivian ligeramente a ambos conjuntos en su lucha por alejarse de la zona peligrosa de la tabla.

El Betis saltó al campo más 'enchufado' y, a pesar de la suplencia de Rubén Castro, la segunda en tres partidos, tuvo más ocasiones de gol durante los primeros 20 minutos del encuentro. Por los pies de Dani Ceballos, que fue la columna vertebral del ataque bético, pasaron todos los balones que llevaron peligro a la portería de Lux. Los locales, liderados por Andone, reaccionaron y dominaron tras el ecuador de la primera mitad, llegando a estrellar un balón en el palo al borde del descanso.

Los primeros compases de la segunda mitad mostraron un juego muy trabado de ambos equipos sin apenas ocasiones, salvo una buena mano de Adán a un disparo lejano de Emre Çolak. El equilibrio lo rompió Piccini, con un golpeo desde dentro del área que entró tras rebotar en Borges y, posteriormente, en el palo. Los coruñeses no se resignaron, pero hasta los instantes finales estuvo más cerca el segundo del Betis que el empate.

Ya en el tiempo de prolongación, cuando parecía que Víctor Sánchez iba a terminar siendo verdugo de su ex equipo, el colegiado señaló un penalti de Pezzella que tranformó Borges con un disparo raso por el centro. El justo reparto de puntos no es suficiente para el Dépor, que sigue marcando el corte con las tres últimas posiciones, pero confirma la buena racha de Pepe Mel, que no ha perdido con el conjunto gallego desde su llegada al banquillo.

--RESULTADO.

-Aplazado jornada 21.

Deportivo de La Coruña - Real Betis 1-1.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

1 Barcelona 26 18 6 2 76 21 60.

2 Real Madrid 25 18 5 2 67 26 59.

3 Sevilla 26 17 5 4 50 30 56.

4 Atlético Madrid 26 14 7 5 48 22 49.

5 Real Sociedad 26 15 3 8 42 36 48.

6 Villarreal 26 12 9 5 38 19 45.

7 Athletic Club 26 12 5 9 32 30 41.

8 Eibar 26 11 6 9 42 37 39.

9 Espanyol 26 9 9 8 35 35 36.

10 Celta Vigo 25 10 5 10 39 44 35.

11 Alavés 26 8 10 8 26 32 34.

12 Las Palmas 26 8 8 10 40 41 32.

13 Valencia 26 8 5 13 35 46 29.

14 Real Betis 26 7 7 12 28 42 28.

15 Málaga 26 6 8 12 32 43 26.

16 Leganés 26 6 6 14 21 40 24.

17 Deportivo Coruña 26 5 9 12 29 41 24.

18 Granada 26 4 7 15 24 54 19.

19 Sporting Gijón 26 4 5 17 27 55 17.

20 Osasuna 26 1 7 18 27 64 10.