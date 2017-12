Crónica del RCD Espanyol - Atlético de Madrid, 1-0

Sergio García golpea la ambición del Atleti El Espanyol frena la persecución rojiblanca al liderato a las puertas del Clásico

Piatti montó la jugada del gol y abrió a Granero en banda. El 'Pirata' encontró a 'Falete', que no perdonó el pase a la red con Oblak vencido. El desgaste y los cambios abrieron un partido hasta entonces sin historia. El Atleti perdió algo de la intensidad de los últimos partidos y el conjunto 'perico' echó el resto para encontrar un respiro justo antes del parón navideño.

Leo Baptistao perdonó la mejor ocasión de la primera parte, un mano a mano con el meta rival. Griezmann buscó la pena máxima antes del descanso pero no picó el colegiado. En la segunda parte no cambió la dinámica hasta que el Atleti dio un paso al frente con Correa y Gameiro. Más corazón que cabeza o acierto, el cuadro rojiblanco no llegó a buen puerto en sus ocasiones.