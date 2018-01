Crónica del RCD Espanyol - FC Barcelona, 1-0

Melendo ajusticia al Barça y rompe el gafe en Cornellà

Un Jasper Cillessen que no había tenido trabajo durante el partido no estuvo acertado para detener un gran disparo cruzado del canterano del Espanyol Óscar Melendo, que había entrado en la parte final del choque para ser un revulsivo y acabó siendo decisivo. El Barça atacó más, dentro de que lo hizo poco y sin acierto, pero el Espanyol mordió y ahora es favorito para estar en semifinales.

El gol de Melendo aventaja a un Espanyol a quien el plan le salió perfecto. Estuvo firme atrás, beneficiado por un once del Barça que no benefició a los blaugranas, vio cómo Diego López le paraba un penalti a Messi, que sigue desacertado desde el punto fatídico, y cómo su único disparo claro entre palos perforaba la red del eterno rival.

Ahora el Barça tendrá que remontar en el Camp Nou si quiere ir a semifinales y seguir defendiendo el título, y no será fácil ante un Espanyol que esta noche confirmó su mejora de ánimo y resultados, no tanto de juego. Sí estuvo bien en la parte defensiva, no así en la creativa pero el tándem canterano Marc Navarro-Óscar Melendo fue clave para decantar la balanza a favor de los 'pericos'.