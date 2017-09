Crónica del Real Madrid - Levante UD, 1-1

El Real Madrid sufre un apagón Los de Zidane firman un pobre partido y vuelven a dejar escapar dos puntos en el Bernabéu ante un sobrio Levante

El Real Madrid sufrió su segundo tropiezo consecutivo en LaLiga Santander y en el Santiago Bernabéu, este de mayor gravedad, después de no pasar del empate a uno este sábado ante el recién ascendido Levante UD, que aprovechó el mal partido del actual campeón para sacar un valioso punto.

No funcionó en esta ocasión la política de rotaciones de Zinédine Zidane y su equipo, en el siempre primer partido tras un parón internacional, no encontró nunca ritmo ni tensión en el encuentro, pagando muy caro un despiste en los primeros compases y demostrando que sigue necesitando que vuelva Cristiano Ronaldo y su voracidad goleadora.

Como estaba previsto, Zidane empezó a repartir minutos y dio la titularidad a Marcos Llorente como relevo de Casemiro y a Théo Hernández, aunque este no por Marcelo, que adelantó su posición en detrimento de un Gareth Bale de inicio en el banquillo. Sin Isco y Modric, al equipo blanco le costó arrancar, pese a su dominio desde el pitido inicial ante un rival que, fiel, a lo que había dicho su técnico en la previa trataba de mantener el máximo de tiempo posible la pelota y que golpeó en la primera que tuvo.

No había metido demasiado miedo el conjunto local, salvo en una ocasión de Benzema solventada por la velocidad de Lerma en el cruce 'in extremis', cuando los de Juan Ramón López Muñiz se adelantaron en el marcador. Un balón suelto en el área volvió a recordar los problemas de antaño en defensa e Ivi fue el má rápido ante la pasividad de Nacho y Carvajal para enviarlo a la red. Pudo empatar al instante el Real Madrid, pero el disparo de Asensio con todo a favor lo repelió la defensa, mientras que Raúl abortó el pase de Théo con destino a un Benzema ya en boca de gol.

El tanto despertó a los madridistas, menos fluidos en la circulación y con problemas para encontrar con Asensio, pero que apostaron por atacar por los lados, sobre todo con la pujanza de un Théo que intercambiaba continuamente su posición con Marcelo. Sin embargo, demasiado precipitado en ocasiones, el actual campeón no lograba tener continuidad en su agobio a la portería de un conjunto 'granota' intenso en todas sus acciones defensivas.

ISCO NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS

Pese a los problemas de creación y para desarmar el ordenado entramado defensivo del Levante, Zidane apostó por mantener los mismos jugadores que terminaron el primer acto. El Real Madrid, sin meter una marcha más como necesitaba, encerró pronto a los de Muñiz que no perdían la calma y que aprovechaban la falta de empuje real del actual campeón, tampoco ahora con fuerza por los lados e incapaz de conectar a Asensio, tan intermitente como el juego de su equipo.

La solución para el técnico francés fue recurrir a Isco en lugar de Llorente, manteniendo el experimento de Théo y Marcelo, pese a que el brasileño no tenía uno de sus mejores días. Muñiz ya había retirado antes a Alex Alegría e Ivi, sus hombres más ofensivos, por Boateng y Samu García, aunque los suyos se asomaban muy poco a la portería de Casilla.

Los minutos iban pasando y Raúl seguía casi inédito, mientras que la tensión subía entre el público, muy molesto con el arbitraje. La entrada de Isco no suponía ningún revulsivo y la entrada de Kovacic por Lucas Vázquez era la última 'bala', aunque el equipo blanco quedaba de una extraña forma configurado para el intento final de no dejar escapar más puntos del Bernabéu. El último arreón, que incluyó una roja directa a Marcelo, con ocasiones de Asensio, Bale y Kroos no sirvió en esta ocasión y otros dos puntos 'volaron' del Bernabéu.