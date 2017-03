David López (Espanyol): "Seguimos en la lucha por la séptima plaza"

El jugador del RCD Espanyol David López ha remarcado este lunes en rueda de prensa que el objetivo del equipo es "luchar" por finalizar la temporada entre los diez primeros clasificados y ha matizado que no se debe tener Europa "como una obligación", si bien ha reconocido que siguen en la lucha por la séptima plaza que podría tener como premio el billete europeo.

"Teniendo en cuenta los resultados del resto de la jornada seguimos en la lucha por esta séptima plaza. Hacer cuatro de nueve puntos posibles no es malo", manifestó David López este lunes en rueda de prensa.

No obstante, recalcó que el objetivo sigue siendo muy claro: "quedar entre los 10 primeros". "Se intentará partido a partido pero no nos tenemos que tomar Europa como una obligación. Se intentará superar los registros de la primera vuelta y ver hasta donde llegamos", apuntó.

"Ha sido una semana muy dura y complicada. Hemos tenido partidos cada vez más exigentes pero nos quedamos con un sabor de boca de poder haber hecho algo más", señaló el futbolista blanquiazul tras disputar tres enfrentamientos en solo siete días. "No estoy acostumbrado a recorrer 30 kilómetros en 7 días", añadió, asegurando que cada día se encuentra "mejor".

Respecto a la presión que pueda tener el grupo por parte de los aficionados con las metas a final de temporada, David López reiteró que la plantilla se debe centrar en el choque del viernes. "Intentamos aislarnos del entorno. Tenemos claro cuál es nuestro objetivo y debemos pensar en el próximo rival, en este caso Las Palmas, un rival peligroso que se encuentra en un buen momento de forma y que ha hecho incorporaciones muy buenas. No será nada fácil y lucharemos por los tres puntos", advirtió.

El centrocampista del Espanyol apuntó que la UD Las Palmas es un equipo que cuando no tiene la pelota se siente "incómodo" y que cuenta con "grandísimos jugadores". "Tienen mucho peligro en los últimos 30 metros. Debemos alejarnos de nuestra portería", comentó.

Además, el Espanyol sumará ante Las Palmas la tercera jornada del año disputando un partido en viernes, circunstancia que no gusta nada al jugador 'perico'. "Particularmente siento que perdemos el calor de la afición cuando jugamos un viernes, la gente trabaja y el horario es muy tarde. Si me dieran a elegir, pondría el partido un sábado o domingo, aunque nosotros no ponemos los horarios", lamentó.

Por otro lado, también dio su opinión sobre el partido que disputará este martes el Nápoles, su exequipo, en la Liga de Campeones ante el Real Madrid. "Será muy difícil para el Nápoles teniendo en cuenta el partido de la ida (3-1). El Real Madrid tiene mucha potencia arriba pero nunca se sabe porque San Paolo es un estadio muy caliente y aprieta mucho. Si logran un gol en la primera parte, la eliminatoria aún estará abierta", valoró.