David Soria: "Siendo el segundo portero sólo queda competir por jugar"

El portero del Sevilla FC David Soria afirmó este martes que, tras la salida de Salvatore Sirigu a Osasuna, que le convierte en segundo portero del club hispalense, ya "solo queda competir por jugar", después de unos meses complicados debido a la lesión que sufrió en la mano derecha y la falta de minutos, que le hicieron incluso plantearse buscar "una salida" para tener minutos fuera.

"Han sido seis meses complicados, primero por la lesión y también por no entrar en convocatorias, pero al final todo ha salido bien. Jugué los partidos de Copa y ahora he tenido la suerte de entrar en la lista oficial para Liga de Campeones. Lo que uno quiere es jugar y, si no, aportar lo máximo al equipo. Siendo el tercer portero sabía que no aportaría lo suficiente, por eso estaba buscando una salida, pero ya siendo el segundo sólo queda competir por jugar", dijo en SFC Radio.

El meta madrileño confesó que los seis meses que duró la recuperación de la lesión que sufrió en su mano derecha le sirvieron para "aprender y seguir mejorando". "Mientras te recuperas de la lesión puedes también reforzar otras cosas. Han sido seis meses que, a nivel psicológico, se han hecho cuesta arriba, pero todo sirve para aprender y seguir mejorando. Tras todo ello jugué Copa, ese partido en casa de vuelta con la tensión que había. Todo ello sirve para coger oxígeno y seguir para adelante".

Además, David Soria aprovechó para analizar la situación del equipo, que está tercero en LaLiga empatado a puntos con el segundo, el Barça, y se efrentará al Leicester City en octavos de final de la 'Champions League'. "El equipo está bien, con confianza. Quitando el partido frente al Espanyol, que por circunstancias ajenas a nosotros no salió como queríamos, el equipo está preparado para todo lo que viene, que es la parte más importante de la temporada porque es cuando se decide dónde quedarás en la tabla. Y si seguimos así, vamos a hacer un gran año", afirmó el portero.

Finalmente, apuntó que al principio les "costó adaptarse" a las ideas de Sampaoli, pero desde que lo consiguieron, está siendo una temporada "para enmarcar". "Ya hemos cogido las nuevas ideas del entrenador. Al principio costó adaptarse, pero una vez hecho, todo va fluyendo. Está siendo un año bonito, estamos peleando ahí por la Liga y en octavos de 'Champions'. Está siendo un año para enmarcar y que no te imaginas cuando se producen tantos cambios en la plantilla e, incluso, en el entrenador. Pero salió todo bien y estamos contentos", concluyó.