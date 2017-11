Di Francesco: "El Atleti va a jugar más agresivo aún que en los últimos partidos"

El entrenador de la AS Roma, Eusebio di Francesco avisó que, pese a liderar el grupo, no pueden fiarse ante el Atlético de Madrid (este miércoles, 20:45 horas) en la quinta jornada de la fase de grupos porque "es un equipo muy fuerte" y que va a salir "más agresivo aún que en los últimos partidos.

Respecto a la alineación ante los rojiblancos, Di Francesco avisó que no iba a "dar detalles" de su idea de juego. "Es un partido decisivo para seguir líderes y voy a escoger a los mejores, pero no voy a dar detalles de la alineación", aseguró el entrenador romano.

"Yo no me esperaba que el Atleti iba a llegar a este partido con estos puntos, pero nosotros debemos mirarnos a nosotros. Nuestro objetivo es pasar ronda pero hacerlo como primero es muy importante", afirmó en relación a la importancia de la clasificación.

Por último, el entrenador de la AS Roma avisó ante la buena situación del equipo que "nunca hay que conformarse". "Yo no me conformo nunca. Desde que llegué puse mis ideas al servicio del club y las he ido llevando a cabo. Mi objetivo es ganarme a mis jugadores y luego son ellos con su actitud los que la desarrollan en el campo pero nunca hay que conformarse", declaró el técnico de 48 años.