Di Francesco: "Espero que esta derrota nos sirva de lección"

El entrenador de la AS Roma, Eusebio di Francesco, aseguró que el objetivo era "cerrar la clasificación" en el Wanda Metropolitano este miércoles pero espera que esta derrota ante el Atlético de Madrid (2-0) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones les sirva de "lección" de cara a la última jornada ante el Qarabag en el Olímpico.

El preparador italiano analizó el partido de Edin Dzeko, que acumula siete encuentros sin ver puerta. "Tuvo un remate desde la frontal pero faltó pegada. Sentimos cuando no marca goles pero no hablamos de jugadores puntuales si no del equipo", declaró un Di Francesco que también se refirió a la titularidad de Lorenzo Pellegrini. "Está mejorando y creciendo desde el punto de vista técnico y tiene mucho margen de mejora, hoy no ha estado muy fino" continuó.