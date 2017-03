Diego Alves: "Messi, Neymar y Suárez son los tres temibles"

El portero del Valencia CF Diego Alves ha calificado como "temible" y "depredador" el olfato goleador del tridente ofensivo del FC Barcelona que forman Leo Messi, Neymar y Luis Suárez, a los que se mide en la próxima jornada de LaLiga Santander, este domingo en el Camp Nou, y ha asegurado que el argentino mejora y hace mejores a los demás con su juego.

"Messi, Neymar y Suárez son los tres temibles, los tres que conocemos. Los depredadores que tanto marcan, crean jugadas y generan ocasiones. Al final con estos jugadores siempre hay que estar atentos, pero son los tres depredadores que conozco hasta el momento más importantes", elogió Alves en una entrevista concedida a la casa de apuestas deportivas Sportium que recoge Europa Press.

En esa misma línea, el portero brasileño señaló que Messi "siempre es el jugador que desequilibra el partido". "Es el jugador importante del Barça, aunque las piezas de Luis Enrique son un conjunto que tienen ese nivel porque Messi les ayuda. Messi también es favorecido por los jugadores que le ayudan a él", apuntó.

Entre sus jugadores favoritos del rival, Alves manifestó su amistad de Neymar. "A mí me gusta su manera de jugar porque es un jugador que siempre fue así, un jugador driblador. Le gusta tener la pelota. Son varios factores los que hacen que el Barça tenga este juego que todos conocemos", agregó.

Una de las facetas más destacadas de Diego Alves es su instinto de parapenaltis, una de las cuestiones que más le han preguntado desde que está en España. "Nunca he buscado esta fama de para-penaltis, pero bueno, ya que está ahí nosotros intentamos siempre hacer lo mejor, mejorar los números. Pero siempre es difícil parar un penalti y más a este tipo de jugadores, como Cristiano o Messi", señaló.

Aún así, cree que es mejor que no haya penaltis. "Al final somos el equipo que más penaltis tenemos en contra, pero bueno nunca he elegido a nadie para tirar penaltis. Así que ojalá que no haya, pero si hay, que lo lance uno cualquiera", señaló Alves sobre su preferido para que le lanzara una pena máxima.

Respecto a la victoria que logró el Valencia en el Camp Nou la temporada pasada (1-2), Alves aseguró que los triunfos en Barcelona siempre son "inesperados". "Es muy difícil conseguir una victoria allí, es un campo muy difícil, pero bueno, no nos planteamos eso de momento porque los años en los que no nos lo hemos planteado hemos conseguido ganar", comentó el portero 'che'.

Preguntado por el juego de pies de su homólogo culé Marc-André Ter Stegen, Alves opinó que el estilo de juego "depende del entrenador". "Un portero no juega por sí solo, juega porque hay armada una táctica que le ayuda a jugar. Entonces hay muchos factores que hacen que un portero salga jugando, desde atrás, de adelante, en largo", añadió.

Diego Alves comentó cuáles son las supersticiones y amuletos que tiene antes de saltar a un terreno de juego. "Yo tengo uno solo, que es una virgen pequeñita que me ha regalado mi tía, y bueno lo llevo siempre conmigo", apuntó.