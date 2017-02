Diego Alves: "Puede que ahora sí sea un momento bueno para jugar contra el Real Madrid"

El guardameta del Valencia CF Diego Alves ha reconocido que aunque jugar contra el Real Madrid siempre es "complicado", puede que hacerlo este miércoles tras el aplazamiento por el Mundial de Clubes "sí sea un momento bueno" porque ahora están con más confianza gracias en buena parte por la llegada de Salvador González, 'Voro', que ha dado cierta "confianza y tranquilidad".

"Al final jugar contra el Real Madrid en cualquier situación es un partido complicado, pero está claro que nosotros también hemos tenido una transición, un cambio de entrenador, y muchos factores que hacen que quizás ahora estamos más asentados y más tranquilos. Puede ser que sí sea un momento bueno", explicó Diego Alves en una entrevista a Sportium recogida por Europa Press.

Otro de los aspectos en los que hizo hincapié fue en la efectividad de Sergio Ramos de cara a portería en los últimos minutos de los encuentros. "Es un jugador muy potente y muy fuerte. En todas las jugadas está muy pendiente de lo que pueda pasar, tiene un tiempo de salto y de balón perfecto que hace que consiga todos los remates dentro del área. Es un jugador muy importante para el Madrid y tiene este amuleto que es el minuto 93 con el que consigue siempre marcar", argumentó.

De todos modos, el portero brasileño pidió no centrarse exclusivamente en un único jugador madridista. "Todos sus jugadores son peligrosos, y de mucha calidad que pueden decidir un partido", avisó.

Por otro lado, reconoció el efecto positivo de la llegada de Voro al banquillo. "Todos le tienen un cariño enorme por la persona que es. Lo que ha dado a los jugadores ha sido la libertad de jugar y la confianza para que cada uno pueda seguir creciendo. Al final lo estamos consiguiendo aunque sabemos que el camino va a ser difícil. Y el cambio principal ha sido ese, la tranquilidad y confianza que nos transmite", apuntó.

Aún así, admitió que el equipo se encuentra en una situación que no se esperaban estar. "Estamos en una situación que no era lo que nosotros esperábamos, ni lo que la gente esperaba. Por ello, sabemos que el objetivo este año es salvarse, por más que la gente no esté acostumbrada, y a partir de ahí pues plantear algo más. Pero después de cómo han salido las cosas esta temporada, lo más normal es que consigamos la permanencia lo más rápido posible", añadió.

"Presión siempre hay, no solo porque haya cambiado el objetivo. Estamos haciendo una temporada diferente a la que la gente está acostumbrada. Quizás muchos jugadores no hayan pasado nunca por una situación así. Lo que tenemos que hacer es que la gente entienda esta situación delicada, y hacer que ganemos fuerza", reiteró.

Uno de los puntos fuertes de Diego Alves son los penaltis que ha conseguido parar, siendo el mejor 'para-penaltis' de la historia de LaLiga. "Es una característica. Yo nunca he buscado esta fama, pero siempre es difícil parar un penalti y más a este tipo de jugadores, como Cristiano o Messi. Es una guerra psicológica, es un momento en el que yo intento estar tranquilo, concentrado y al final pues me sale bien, es una cosa natural", se sinceró.

A nivel personal, explicó que la apuesta más importante de su vida fue "apostar por el fútbol". "Salí muy temprano de Brasil, con 22 años. Cuando sales tan temprano es una apuesta porque tú no sabes lo que va a pasar, pero la verdad es que me ha salido bien. Por eso yo creo que esa ha sido la apuesta más importante de mi vida, por más que mucha gente no quisiera o dijera que no iba a llegar, concluyó.