Diego Costa: "Quiero jugar ya, estoy cansado de entrenar"

El nuevo delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, se ha mostrado "ansioso por jugar" y ha reconocido que está "cansado de entrenar" tras varios meses de inactividad por la sanción que pesaba sobre el club rojiblanco, al tiempo que se ha vaticinado que, si logra "meter goles y el equipo va bien", le resultará "más fácil estar en las convocatorias de Lopetegui" con la selección española.

"Se ve que estoy mucho mejor que cuando llegué. Me he preparado bien y estoy ansioso por jugar y hacer lo que tengo que hacer, ayudar al equipo y marcar goles. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Por más que entrenes, un partido es un partido. Quiero jugar ya, estoy cansado de entrenar", dijo Diego Costa en su presentación en el Wanda Metropolitano.

Por último, Costa solo tuvo palabras de agradecimiento para su anterior club, en el que pasó tres temporadas. "No aprendí inglés, una pena. El Chelsea ha estado muy bien, la gente, la afición, los compañeros, todos me ayudaron bastante y me hicieron la vida más fácil. El Chelsea es un gran club y le tengo un cariño especial por todo lo que me ha dado. Solo puedo decir cosas buenas", concluyó.