Diego Costa termina con molestias en la rodilla su debut con el Atlético en Lleida

El futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa se ha mostrado "feliz y contento" por volver a jugar y marcar con el equipo rojiblanco este miércoles ante el Lleida en Copa del Rey, pese a sufrir un golpe en la rodilla en el momento del gol para terminar el duelo con molestias, de las cuales se valorará la evolución del jugador a la hora de realizar pruebas diagnósticas.

El ariete no ocultó, pese al dolor en la rodilla, su felicidad por haber marcado un gol en su vuelta al equipo rojiblanco. "Esto era muy importante para mí y me siento muy feliz por ello. No puedo pedir más en este redebut con el Atlético. Vuelvo a jugar y encima tengo la suerte de poder marcar un gol. Esto me pone todavía más contento", manifestó.