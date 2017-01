Diego López: "Miramos hacia arriba pero con cautela"

"Si el Espanyol me quiere tendrá que mover ficha y el Milán también, aquí estoy muy contento"

El portero del RCD Espanyol Diego López ha reconocido este miércoles que se marcan como objetivo para esta segunda vuelta de LaLiga Santander seguir en línea ascendente, y eso pasa por ganar al Sevilla en la próxima jornada, mientras que ha admitido que está muy contento en el club pese a que está cedido hasta el 30 de junio por el Milán, de quien espera un paso adelante para poder pensar en su continuidad.

"El objetivo de la segunda vuelta es continuar en línea ascendente. Miramos hacia arriba pero con cautela. Hay que ir partido a partido y no fijarnos una meta a largo plazo. Hemos ido de menos a más después de un inicio complicado, pero al final hemos mejorado", apuntó en rueda de prensa.

Además, afirmó que este domingo tendrán la oportunidad de ganar a uno de los "mejores" equipos de LaLiga, el Sevilla, actualmente segundo en la tabla. "Jugaremos ante un gran equipo y tenemos el reto de ganarles. Tenemos que jugar nuestro mejor juego para sumar los tres puntos", afirmó.

A nivel personal, el gallego admitió que esta muy contento en el Espanyol, y que le gustaría seguir la próxima temporada ya que está cedido por el Milán hasta el 30 de junio. "Si el Espanyol me quiere, tendrá que mover ficha y el Milán, también. Ellos ya saben cuál es mi idea. Aquí estoy muy contento y me siento muy querido, pero a veces el fútbol se nos va de las manos. Somos un poco egoístas, pero soy muy honesto y estoy muy agradecido a este club por traerme en un momento difícil para mí", advirtió.

"No he tenido ningún contacto con el Milán. Yo estoy al margen y a lo único a que me dedico es a mi trabajo, a entrenar, a jugar y a darlo todo. Lo que tengan que hablar, lo deberán hacer entre los dos clubs", explicó.

Aún así, Diego López también se siente "muy valorado" después de saber que hay otros clubes que estarían interesados en hacerse con sus servicios, que ve como "un reconocimiento" a su trabajo. "Aquí estoy tranquilo y tengo la cabeza puesta hasta el 30 de junio. Ojalá podamos prolongar nuestra relación", aseguró.

En el duelo del domingo, el guardameta 'perico' cumplirá 250 partidos en Primera, una cifra que le enorgullece. "El día de mi debut siempre es importante y bonito, pero he tenido encuentros en que he disfrutado, estoy muy orgulloso de haber jugado muchos partidos y en muchos equipos. Guardaré la camiseta, será un bonito recuerdo y con victoria aún más", manifestó.

"Es muy positivo para el club y para el equipo, me gusta que salga gente así, intentar ayudarlos, son gente que escucha y se dejan aconsejar, hay futuro en todos ellos, son grandes talentos", concluyó en referencia al debut del jugador del filial Marc Navarro el sábado pasado con el primer equipo.