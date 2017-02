Duda: "Me siento mal y culpable, no estoy orgulloso"

El entrenador de ElPozo Murcia, Eduardo Sao Thiago, 'Duda', confesó sentirse "mal y culpable" después de todo lo sucedido ayer miércoles en los minutos finales del partido ante el Movistar Inter y su incidente con Mario Rivillos al que trató de "apartar" cuando se dirigía al banquillo pero "de mala manera".

El técnico reconoció que se encontraba "bien" en el partido pese a que la tensión iba en aumento y que Rivillos "ya había amenazado" antes con dar "un pelotazo" al banquillo. "Cuando viene hacia el banquillo el acto reflejo es el de apartar. Le veo cerca y con la mano cerrada la meto ahí para que no se acerque, pero de mala manera", indicó Duda en rueda de prensa.

"No estoy orgulloso como mucha gente puede estar, pero es lo que soy. Intento frenar, no he sido expulsado en pista desde 2008, 2009. Me siento muy mal y culpable porque no gano anda y pierdo mucho, fue un acto reflejo de querer defender a los tuyos", añadió.

Duda espera, "lógicamente", una sanción "importante" por esta acción. "Soy una persona exigente conmigo mismo y tengo esa sensación de haber fallado gravemente", insistió el preparador del conjunto murciano que no quiso "entrar" en la redacción del acta de los colegiados.

De todos modos, aunque dejó claro que "no hay justificación" para lo que hizo, se refirió al comportamiento de Rivillos que "siempre" está provocando. "Jamás en mi vida he provocado, ni en las pachangas. Me parece fea la provocación e irrita cuando estás compitiendo, pero yo no soy el que tengo que impartir justicia", afirmó.

"Rivillos hace su papel, el que lleva haciendo toda su vida y el que va a seguir haciendo en el Inter, el Barça o donde sea", subrayó Duda, que también apuntó que hubo "escupitajos" de Ricardinho a su jugador Pito y "algún codazo excesivo".

Además, recalcó que los árbitros "lo intentaron llevar de la mejor manera posible". "Creo que hicieron buena labor y mi expulsión está bien hecha. No tengo nada contra los árbitros ni contra nadie", sentenció.