Emre Çolak: "No entiendo por qué con cada entrenador nuevo estoy en el banquillo"

El futbolista turco del Real Club Deportivo de la Coruña Emre Çolak ha mostrado este jueves su incredulidad ante la falta de minutos esta temporada, donde ha asegurado "hacer siempre lo mejor para el equipo" y ha apuntado, además, que los suyos irán al Camp Nou con la intención de "sacar puntos" esta jornada ante el FC Barcelona (domingo, 20.45 horas).

"No estoy acostumbrado a estar en el banquillo, no entiendo por qué con cada entrenador nuevo estoy en el banquillo, siempre intento hacer lo mejor para el equipo. Siempre estoy listo para jugar pero nunca hablo con el entrenador cuando no juego, él es el que decide quién juega y qué es lo mejor para el equipo", declaró en sala de prensa.