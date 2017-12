Enrique Cerezo: "No creo que haya salidas en invierno, tenemos un equipo muy completo"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, admitió que cree que en el mercado invernal no saldrá ningún jugador de un equipo "muy completo" y que lo será "más" con los refuerzos de Vitolo y Diego Costa, aunque aseguró que sobre Fernando Torres, que podría perder aún más protagonismo con estas dos incorporaciones, su continuidad "depende de él y los técnicos".

En este sentido, dejó claro que no entra en la continuidad o no de Fernando Torres. "Depende de él y de los técnicos. Siempre he dicho que es un jugador fantástico y maravilloso, pero yo no decido si se queda o no", subrayó, mientras que eludió hablar de una posible marcha de Antoine Griezmann al FC Barcelona. "Si lo aseguran en Barcelona preguntárselo a ellos, no lo sé", zanjó.