Ernesto Valverde: "Veo complicado que Dembélé esté en el Clásico"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, confesó que ve "complicado" que Ousmane Dembélé, como se había rumoreado, pueda estar en el Clásico del 23 de diciembre, mientras que de cara a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Murcia, advirtió que la intención más allá de ganar y sellar el pase, es hacer un partido que "sirva" de cara a los próximos compromisos, tanto para rodar a jugadores con menos minutos como para seguir por el buen camino.

"Decir la palabra imposible es difícil, pero lo veo complicado que esté en el Clásico. Más que nada porque la lesión ha sido grave, lleva un tiempo y si tenemos que esperar una o dos semanas más lo vamos a hacer. No estamos como para arriesgar", manifestó Valverde este martes en rueda de prensa sobre el francés, lesionado en el mes de septiembre.

Valverde afirmó que los jugadores que no entrenaron el lunes --Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Jordi Alba y Umtiti-- así como Marc-André Ter Stegen e Ivan Rakitic que no entrenaron este martes, no entrarán seguro en una lista que podría tener cambios respecto a la de la ida. "Voy contando con los jugadores que son seguros para sacar el partido adelante", argumentó.