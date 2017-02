Escribá: "Hasta que no nos marcaron el gol no supimos reaccionar"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha reconocido después del empate en la visita del Málaga (1-1) que su equipo no fue capaz de sacar lo mejor de sí mismo hasta que no encajó el gol de Charles Dias, y que, a partir de ahí, mejoró sus prestaciones y creó ocasiones sin demasiado acierto de cara a gol.

"Siempre competimos bien. Hasta que no nos marcaron el gol no supimos reaccionar, pero luego jugamos bien. El equipo creó ocasiones claras, pero no acertamos", apuntó en rueda de prensa.

Pese al resultado, Escribá resaltó que es un tropiezo "de los que ocurren muchas veces" y quiso alejarse de una "lectura tremendista". "Ningún punto es fácil y creo que hay que darlo por bueno según se puso el partido", subrayó, antes de hablar de la visita de la Roma del próximo jueves, correspondiente a la ida de la eliminatoria de dieciseiavos de la Europa League.

"Nos espera un partido complicado. Va a ser difícil, la Roma está arriba en su liga, pero no hay que verlo como un rival que no es asequible para nosotros. Tenemos las mismas oportunidades que ellos. Tenemos opciones de pasar", concluyó.