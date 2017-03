Escudero, renovado con el Sevilla hasta 2021: "Me siento un privilegiado"

El jugador del Sevilla FC Sergio Escudero firmó este viernes su renovación con el club de Nervión hasta el año 2021, tras lo cual afirmó sentirse "un privilegiado" porque "el Sevilla lleva unos años haciendo las cosas muy bien", y añadió que está "convencido de que este Sevilla puede luchar por esta Liga", en la que marchan terceros a dos puntos del líder.

"Me siento muy a gusto. Desde que llegué nos acogisteis muy bien, tanto a mi familia como a mí, y tengo la suerte de poder renovar, por lo que estoy encantado. Me siento un privilegiado porque el Sevilla FC lleva unos años haciendo las cosas muy bien y ése es el camino. Es un club que ha crecido muchísimo en poco tiempo y hay que seguir por esa línea", manifestó.

Escudero confesó que está "en el mejor momento" de su carrera" y no se esperaba "una progresión tan grande". "Todo ha sido muy rápido. Lo único que quería era llegar aquí para jugar los máximos minutos posibles", reconoció.

"Al principio costó un poquito por la lesión, pero a medida que han pasado los meses puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera y es un sueño poder estar aquí. No me esperaba una progresión tan grande, y de eso tienen mucha culpa mis compañeros, así como el cuerpo técnico, que me ha dado la confianza necesaria para que la pudiera tener", añadió.

El defensa sevillista afirmó que Jorge Sampaoli tiene "mucha importancia" en su progresión. "Tiene muchísima importancia porque ha confiado en mí desde el primer momento. En cuanto me puso en el once me dijo claramente lo que quería de mí. La confianza en el jugador es muy importante y él me la ha dado", dijo.

"ESTE SEVILLA PUEDE LUCHAR POR LA LIGA"

El vallisoletano dijo que "el vestuario está convencido" de que pueden pelear por el campeonato de Liga, ya que actualmente están a dos puntos del líder. "Si estamos ahí, es porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué no pelear con los mejores? Si estamos ahí es por algo. Toda distancia es importante, tanto la que tenemos sobre el Atlético de Madrid, como la que tenemos sobre los dos primeros. El vestuario está convencido de que este Sevilla puede luchar por esta Liga y es lo que tenemos en mente", manifestó.

Sin embargo, apuntó que los rivales ya van "conociendo" su forma de jugar y eso les pone las cosas más complicadas. "Los rivales ya nos van conociendo más y es complicado, como ante el Athletic. Son partidos en los que todos los equipos se juegan cosas y no siempre se gana jugando bien. Lo más importante son los tres puntos que sacamos al final", apuntó.

Por último, el lateral no quiso hablar de los rumores que vinculan a Sampaoli con el FC Barcelona, ahora que Luis Enrique ha anunciado que abandonará el club azulgrana la temporada que viene, y afirmó que lo importante es que ahora está con ellos. "Sampaoli está aquí y tenemos que estar muy contentos por tenerlo con nosotros porque está haciendo que el Sevilla FC crezca", concluyó.