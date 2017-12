Eusebio: "Debemos compensar a nuestra afición la decepción que le dimos el otro día"

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, ha asegurado que ante el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este sábado en el Wanda Metropolitano (16.15 horas), deben intentar "compensar" a sus seguidores la "decepción" de la eliminación en la Copa del Rey ante el Lleida, y ha explicado que deberán mejorar en "intensidad, concentración y rigor".

Sobre la debacle, explicó que tiene "una responsabilidad compartida". "Todos tenemos que analizar en qué nos pudimos equivocar. En ese análisis todo el mundo la asume, no sirve de nada echar balones fuera", dijo. "Necesitas todo en todas las competiciones para llegar al máximo, de intensidad, de concentración, de rigor. Todos hemos reflexionado. He hecho mi propia reflexión y análisis. He elegido la manera y en una he fallado, no he logrado convencer al máximo a todos mis jugadores", indicó.