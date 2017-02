Eusebio Sacristán renueva como entrenador de la Real hasta 2019

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, ha renovado como técnico del conjunto donostiarra por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2019, según anunció este lunes el club vasco en un comunicado en su web oficial.

El acuerdo anterior vencía este próximo verano de 2017. El presidente de la Real, Jokin Aperribay, y el técnico del equipo 'txuri-urdin', Eusebio Sacristán, han firmado el acuerdo este lunes por la tarde en las oficinas de Anoeta.

Desde que fichó como entrenador de la Real en noviembre de 2015, Eusebio ha dirigido al equipo blanquiazul en 58 partidos oficiales, con un balance de 26 victorias, 11 empates y 21 derrotas. Tomó las riendas del equipo clasificado en decimosexto lugar y acabó la temporada pasada en novena posición.

En esta campaña 2016-17, ha disputado 23 partidos de liga, con un porcentaje de victorias del 56 por ciento y actualmente ocupa la quinta plaza, en puestos de 'Europa League', con 41 puntos.

El presidente de la Real destacó que desde que llegó a la entidad "desde el primer día se hizo a su filosofía". "Hay estabilidad deportiva, con buen juego y buenos resultados. Es un día ilusionante para la Real", aseguró Jokin Aperribay.

Por su parte, Eusebio se ha mostrado "muy contento, agradecido y responsabilizado". "Me siento muy a gusto en el club y muy ilusionado con lo que podemos hacer en el futuro. Seguir aquí me llena de alegría. Todo lo que me está dando el club y la afición lo compensaré con trabajo para darles alegrías", aseguró.

El exfutbolista del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Celta y Valladolid se declaró "ambicioso" respecto al rendimiento del equipo en el tramo final de esta LaLiga Santander. "Estamos contentos de cómo va todo e ilusionados, pero debemos de trabajar con humildad para que a final de temporada recojamos los frutos que queremos", advirtió Eusebio.