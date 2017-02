Eusebio: "No me sorprende la posición del Eibar"

El técnico de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, afirmó que no le sorprende la posición de la SD Eibar, su rival este martes en Anoeta (19.30 horas) en LaLiga Santander, dado que es un equipo que tiene "consistencia, solidez y un funcionamiento muy efectivo", y cree que, para ganar, el conjunto 'txuri-urdin' tiene que "hacer las cosas muy bien".

"No me sorprende en un equipo que tiene una consistencia, una solidez y un funcionamiento muy efectivo. Tienen muy claro su funcionamiento y lo llevan a cabo en cada partido con una efectividad enorme. Eso les permite ganar muchos puntos. Para ganar al Eibar tienes que hacer las cosas muy bien. Los equipos de Mendilibar siempre ofrecen buen rendimiento y funcionamiento. Eso es algo que tiene mucho mérito y es un equipo que ya tiene una continuidad de temporadas anteriores y que la va mejorando. Están haciendo una gran temporada", afirmó este lunes en sala de prensa respecto a su próximo rival, séptimo a un punto de los puestos europeos.

El entrenador del cuadro donostiarra no quiere hablar aún de los próximos encuentros ligueros, como el del Betis o el Athletic, que vendrán tras el de este martes, y cree que "pensar en una semana más" no les lleva "a nada". "Sólo hay un partido, y es el siguiente. Lo sigo siempre. Pensar en una semana más o en dos partidos más no nos lleva a nada. Entiendo que la prensa lo hagáis, pero nosotros nos centramos en lo que nos tenemos que centrar, y es en el partido siguiente. No hay nada más. Todo lo que venga después dependerá de lo que ha pasado en este, y nosotros vivimos el día a día y vivimos el partido siguiente", manifestó.

Además, Eusebio espera que, a pesar de ser en martes, la afición acuda a Anoeta al partido a apoyarles "como lo viene haciendo esta temporada". "Hubiera sido bonito vivir este partido en fin de semana y el ambiente hubiera sido mucho mejor. Sin embargo, yo creo que va a haber un buen ambiente", subrayó.

"Esperamos que la gente siga viniendo a Anoeta a apoyarnos como lo viene haciendo esta temporada, que nosotros tengamos el apoyo que estamos teniendo en cada partido y que seamos capaces de hacerles disfrutar a nuestros aficionados como lo estamos haciendo. Además, vamos a tratar de recompensarles con un muy buen partido y con una victoria", concluyó.