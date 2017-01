Ninguno de los jugadores del FC Barcelona estará en la Gala The Best de la FIFA

El FC Barcelona ha emitido un comunicado anunciando que ninguno de los jugadores acudirá a la Gala The Best que este lunes se celebra en Zúrich. De esta manera, el club blaugrana muestra su descontento una vez más con la FIFA, una tensión que venía desde el tema de los fichajes de menores. Aún así, en su comunicado ha afirmado que la decisión se debe a "priorizar la preparación del partido de Copa del Rey".

"Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en l a Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen.

La expedición del Club, pues, la encabezan el presidente Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo Jordi Mestre, el directivo Silvio Elías y el CEO Òscar Grau. También viajan Albert Soler, director de Deportes profesionales, Robert Fernández, secretario técnico del primer equipo, y Raúl Sanllehí, director de Fútbol.

El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la Gala de hoy. El Club expresa su reconocimiento y apoyo a los premios The Best FIFA Awards", ha comunicado el club en su página web.