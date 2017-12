El FC Barcelona no ha contactado con el Palmeiras para fichar a Yerry Mina en enero, según su agente

El tío y representante del central niega avances en su posible llegada al Camp Nou

El tío y representante del central Yerry Mina, Jair Mina, ha desvelado este martes que el FC Barcelona "todavía no ha contactado" con el Palmeiras brasileño para poder fichar al jugador colombiano en este mercado de invierno, y ha anunciado que la cláusula de compra que asegura tiene el club blaugrana se alarga hasta el próximo verano.

"Todavía no se ha producido ningún contacto del Barcelona con Palmeiras para incorporar al jugador en enero. Hasta la fecha, la situación con el Barça no se define y por lo tanto es jugador de Palmeiras, no hay ningún indicio que diga lo contrario", aseguró Jair Mina en declaraciones a Esports Cope recogidas por Europa Press.