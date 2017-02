El FC Barcelona pide "tranquilidad, calma y discreción" sobre la renovación de Messi

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha señalado este lunes que tratarán la renovación del delantero argentino Lionel Messi, considerada la sexta preocupación para los socios azulgranas según el propio club, con "tranquilidad, calma, confianza y, sobre todo, discreción", indicando además que se muestran "ilusionados" y "positivos" al respecto.

"Lo dijimos hace una semana, acerca de la renovación de Messi nos suscribimos a lo que dice nuestro presidente, Josep Maria Bartomeu. Tranquilidad, calma, confianza y sobre todo, discreción. De esto no hablaremos, sino que vamos a trabajar. Estamos ilusionados, tenemos muchas ganas y somos positivos al respecto. Dicho esto, no tenemos que comentar nada más. El silencio y la calma son esenciales y nos mantendremos firmes", explicó Vives una vez finalizada la reunión de la Junta Directiva blaugrana.

Por otra parte, también fue preguntado por la posición ideológica del club catalán respecto al juicio del 'caso 9-N' contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau celebrado este mismo lunes. "El FC Barcelona siempre apoyará la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya, es una cuestión que ya hemos puesto sobre la mesa", indicó.

"El club además fijó su posición de una forma muy oficial en octubre de 2014 cuando se apuntó al pacto nacional por el derecho a decidir. Tenemos muy claro que el derecho a decidir y de la libertad de expresión son derechos fundamentales que forman parte de nuestra esencia y que el club ha defendido de forma constante y en momentos muy difíciles a lo largo de toda su historia. En ese sentido, la posición del club es muy clara y diáfana", añadió Vives.

El directivo azulgrana dejó claro que no iban a entrar en la polémica suscitada por la suspensión del Celta-Real Madrid "porque afecta a otro club y a una circunstancia suya". "Como club no nos afecta, no nos compete", zanjó.